Гагаринова (Никулина) Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Никулина) Евдокия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Никулин Митрофан Филипович

Мать: не указана

д. Ростригинская
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Гагаринов Иродий Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.

Сын: Гагаринов Николай Иродьевич

Отец ребёнка: Гагаринов Иродий Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Дочь: Анна Иродиевна

Отец ребёнка: Гагаринов Иродий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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