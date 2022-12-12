Гагаринова (Никулина) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Никулин Митрофан Филипович
Мать: не указана
д. Ростригинская
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.
Сын: Гагаринов Николай Иродьевич
Отец ребёнка: Гагаринов Иродий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Дочь: Анна Иродиевна
Отец ребёнка: Гагаринов Иродий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно