Гагаринов Обший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Обший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Гагаринов Леонид Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов потомки

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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