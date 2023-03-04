Гагаринов Прокоп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гагаринова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.
Дочь: Гагаринова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Гагаринов Василий Прокопивич
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно