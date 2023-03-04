Гагаринова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гагаринова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Прокоп Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.

Дочь: Гагаринова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Прокоп Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Гагаринов Василий Прокопивич

Отец ребёнка: Гагаринов Прокоп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Прокоп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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