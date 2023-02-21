Гагаринов Фёдор Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Гагаринов Евлампий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шельпякова Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909