Гагаринов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Сын: Гагаринов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно