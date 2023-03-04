Гагаринова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гагаринова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Сын: Гагаринов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно