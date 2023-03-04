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Гагаринова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гагаринова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.

Сын: Гагаринов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Сын: Гагаринов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гагаринов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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