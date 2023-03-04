Гагаринов Трофим Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Трофим Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагаринов потомки

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Ольга Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.

Сын: Гагаринов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
?.06.1904 ст.

Сын: Гагаринов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.

Сын: Гагаринов Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
22.08.1909 ст.

Сын: Гагаринов Иоанн Трофимович

Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева

Смерть
После 1909

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