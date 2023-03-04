Гагаринов Трофим Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.
Сын: Гагаринов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
?.06.1904 ст.
Сын: Гагаринов Иван Трофимович
Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Трофимович
Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
22.08.1909 ст.
Сын: Гагаринов Иоанн Трофимович
Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Сергеева
Смерть
После 1909