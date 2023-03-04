Гагаринова Ольга Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.
Сын: Гагаринов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
?.06.1904 ст.
Сын: Гагаринов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Трофимович
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Кирилович
Рождение ребёнка
22.08.1909 ст.
Сын: Гагаринов Иоанн Трофимович
Отец ребёнка: Гагаринов Трофим Кирилович
Смерть
После 1909