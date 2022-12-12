Гагаринов Кирил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Кирил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагаринов потомки

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.

Дочь: Анастасия Кириловна

Мать ребёнка: Гагаринова Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Сын: Гагаринов Дмитрий Кирилович

Мать ребёнка: Гагаринова Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Александра Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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