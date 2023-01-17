Гагаринова (?) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова (?) Александра Иосифовна

Гагаринова (?) Александра Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.

Дочь: Анастасия Кириловна

Отец ребёнка: Гагаринов Кирил Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Сын: Гагаринов Дмитрий Кирилович

Отец ребёнка: Гагаринов Кирил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Кирил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close