Гагаринова (?) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.
Дочь: Анастасия Кириловна
Отец ребёнка: Гагаринов Кирил Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.
Сын: Гагаринов Дмитрий Кирилович
Отец ребёнка: Гагаринов Кирил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно