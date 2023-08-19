Дардур (Шишман) Сарра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур (Шишман) Сарра Степановна

Дардур (Шишман) Сарра Степановна

avatar

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1869

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шишман Степан Фомич

Мать: Шишман Варвара Саввична

Бракосочетание
До 1882

Муж: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Дардур Степан Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Дардур Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Аягут Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
19.11.1899

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варья Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Перескокова Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close