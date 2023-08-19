Дардур (Шишман) Сарра Степановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шишман Степан Фомич
Мать: Шишман Варвара Саввична
Бракосочетание
До 1882
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Дардур Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Аягут Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варья Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Перескокова Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Лефтерович
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно