(Дардур) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дардур) Евдокия Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

20.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Авраимова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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