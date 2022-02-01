Авраимова (Гутова ЧАЛБАШ) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти01.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с Петрикиевка Дон обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2022