Авраимова (Гутова ЧАЛБАШ) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраимова (Гутова ЧАЛБАШ) Мария Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1938

Дата смерти

01.02.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с Петрикиевка Дон обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2022
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