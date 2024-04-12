Перескокова (Дардур) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перескокова (Дардур) Василиса Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.01.1905

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Рождение ребёнка
Между 1939 и 1959

Сын: Перескоков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Перескоков Борис Константинович

Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константиновна

Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перескоков Константин Игнатович

Смерть
1999
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