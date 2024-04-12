Перескокова (Дардур) Василиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.01.1905
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1959
Сын: Перескоков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Перескоков Борис Константинович
Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константиновна
Отец ребёнка: Перескоков Константин Игнатович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999