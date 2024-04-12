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Перескоков Константин Игнатович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1911

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1959

Сын: Перескоков Виктор Константинович

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Перескоков Борис Константинович

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перескокова Василиса Михайловна

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
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