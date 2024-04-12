(Дардур) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тохтамиш Панаица Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тохтамыш Григорий Юрьевич
Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий
Смерть
Неизвестно