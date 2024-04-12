Аягут (Дардур) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.02.1897
Дата смерти08.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.02.1894
Godparents:Новокаракубские поселяне-Митрофана Тышлека сын-Николай и его жена София Харитоновна Тышлек
Рождение
08.02.1897
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Шкваренко Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тараш Екатерина
Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1924
Дочь: Дмитриева Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сарра Георгиевна
Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич
Смерть
08.10.1973