Аягут (Дардур) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аягут (Дардур) Варвара Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.02.1897

Дата смерти

08.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.02.1894
Godparents:Новокаракубские поселяне-Митрофана Тышлека сын-Николай и его жена София Харитоновна Тышлек
Рождение
08.02.1897

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Бракосочетание
1917

Муж: Аягут Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Шкваренко Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тараш Екатерина

Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.04.1924

Дочь: Дмитриева Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сарра Георгиевна

Отец ребёнка: Аягут Георгий Алексеевич

Смерть
08.10.1973
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