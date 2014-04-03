Шкваренко (Аягут) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1918
Дата смерти03.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918
Отец: Аягут Георгий Алексеевич
Мать: Аягут Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1940
Дочь: Спиридонова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Шкваренко Алексей
Рождение ребёнка
28.07.1946
Дочь: Шахова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Шкваренко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкваренко Алексей
Смерть
03.04.2014