Шкваренко (Аягут) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкваренко (Аягут) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1918

Дата смерти

03.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918

Отец: Аягут Георгий Алексеевич

Мать: Аягут Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1940

Дочь: Спиридонова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Шкваренко Алексей

Рождение ребёнка
28.07.1946

Дочь: Шахова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Шкваренко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкваренко Алексей

Смерть
03.04.2014
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