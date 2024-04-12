Дмитриева (Аягут) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Аягут) Александра Георгиевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.04.1924

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1924

Отец: Аягут Георгий Алексеевич

Мать: Аягут Варвара Михайловна

Бракосочетание
01.01.1949

Муж: Дмитриев Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Светловодск, Кіровоградська область
Смерть
1991
Светловодск, Кіровоградська область
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Светловодск, Кіровоградська область
Светловодское кладбище
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