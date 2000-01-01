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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
85. Большой Токмак, местечко бывшее государственное, при реке Токмаке, дворов 1629, жителей 10231, волостное правление (уездный город в 96 верстах), 2 церкви православных Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Больш. Такмак
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8742Токмакмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміськрада Токмацька
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
475Большой Токмак, мест. каз.при рч. Токмаке.110станов. кварт.100840103960Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом. Волостное правление. Сельское училище. Разные ремесленные заведения. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Салотопенный, све Показать все