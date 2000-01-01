город Токмак, город Токмак — Familio

Токмак

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Больше-Токмакская волость
85. Большой Токмак, местечко бывшее государственное, при реке Токмаке, дворов 1629, жителей 10231, волостное правление (уездный город в 96 верстах), 2 церкви православных Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Больше-Токмакская волость
местечко Больш. Такмак

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8742Токмакмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміськрада Токмацька

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
475Большой Токмак, мест. каз.при рч. Токмаке.110станов. кварт.100840103960Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом. Волостное правление. Сельское училище. Разные ремесленные заведения. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Салотопенный, све Показать все
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