Дмитриев Иван Иванович
Место рожденияд. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Дата рождения20.07.1916
Дата смерти25.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1916
д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Плющ Александра Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Соня
Военная служба
1941
Призван в ряды РККА лейтенант
Бракосочетание
01.01.1949
Рождение ребёнка
28.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Георгиевна
Военная награда
30.04.1975
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За отвагу". ЦАМО РФ , шк-27,ящ-20
Развод
Неизвестно
Жена: Дмитриева Соня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Соня
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1985