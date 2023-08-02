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Дмитриев Иван Иванович

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Место рождения

д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия

Дата рождения

20.07.1916

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1916

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Клавдия Васильевна

д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Плющ Александра Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Соня

Военная служба
1941
Призван в ряды РККА лейтенант
Бракосочетание
01.01.1949

Жена: Дмитриева Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
28.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Георгиевна

Военная награда
30.04.1975
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За отвагу". ЦАМО РФ , шк-27,ящ-20
Развод
Неизвестно

Жена: Дмитриева Соня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Соня

Место жительства
Неизвестно
Светловодск, Кіровоградська область
Смерть
25.01.1985
Светловодск, Кіровоградська область
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