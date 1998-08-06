Плющ (Дмитриева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющ (Дмитриева) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1940

Дата смерти

06.08.1998

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940

Отец: Дмитриев Иван Иванович

Мать: Дмитриева Соня

Рождение ребёнка
19.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плющ Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плющ Владимир

Смерть
06.08.1998
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