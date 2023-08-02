Дмитриева Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

28.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Павел Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Булкина Дарья

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дмитриев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитриев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Светловодск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Дмитриев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Смерть
28.10.1950
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