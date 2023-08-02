Дмитриева Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти28.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Булкина Дарья
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Светловодск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.07.1916
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Смерть
28.10.1950