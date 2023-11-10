Дмитриев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
10.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
?.08.1938
Сын: Дмитриев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
12.12.1948
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дмитриев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Галина
Рождение ребёнка
16.09.1956
Награда
06.04.1984
Указ ПВС СССР р юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2 ст
ЦАМО РФ шк-15,ящ-8, док-79
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1990