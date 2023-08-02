Булкина (Дмитриева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти05.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1924
Сын: Булкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сенельникова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Рождение ребёнка
1938
Сын: Булкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булкин Алексей
Смерть
05.03.1976