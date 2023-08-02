Булкина (Дмитриева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулкина (Дмитриева) Дарья

Булкина (Дмитриева) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Булкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сенельникова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Булкин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Рождение ребёнка
1938

Сын: Булкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Алексей

Смерть
05.03.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close