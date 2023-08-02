Сенельникова (Булкина) Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенельникова (Булкина) Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Булкин Алексей

Мать: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1949

Сын: Синельников Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Синельников Яков

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельников Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Яков

Смерть
2012
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