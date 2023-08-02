Сенельникова (Булкина) Полина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Булкин Алексей
Мать: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1949
Сын: Синельников Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Синельников Яков
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синельников Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синельников Яков
Смерть
2012