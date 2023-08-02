Булкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Булкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сенельникова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Булкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булкина Дарья
Смерть
1967