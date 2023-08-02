Булкин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Булкин Алексей

Мать: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Булкина Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булкина Валентина

Смерть
1987
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