Булкин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Булкин Алексей
Мать: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Булкина Валентина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булкина Валентина
Смерть
1987