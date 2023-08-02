Булкина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Булкин Николай Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно