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Тамара

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1954

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Булкин Николай Алексеевич

Мать: Булкина Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Юрий Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Родионов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Юрий Владимирович

Смерть
2004
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