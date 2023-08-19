Тамара
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Булкин Николай Алексеевич
Мать: Булкина Валентина
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Владимир
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004