Родионов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Юрий Владимирович

Родионов Юрий Владимирович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954

Отец: Родионов Владимир Алексеевич

Мать: Родионова Нина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close