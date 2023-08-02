Булкин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Булкин Алексей
Мать: Булкина Дарья
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Зоя
Рождение ребёнка
1964
Сын: Булкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Булкина Зоя
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булкина Зоя
Смерть
2008