Булкина Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкина Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

СК
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Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Булкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно