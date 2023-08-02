Синельников Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Синельников Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Сенельникова Полина Алексеевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенельникова Полина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенельникова Полина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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