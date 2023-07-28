Дардур Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чорабай Сара Николаевна
Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно