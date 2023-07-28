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Дардур Николай Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чорабай Сара Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Андилина Спиридоновна

Смерть
1989
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно