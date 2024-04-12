ФОНОТОВА ВИМИТРАКА (Дардур) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно