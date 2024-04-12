ФОНОТОВА ВИМИТРАКА (Дардур) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ФОНОТОВА ВИМИТРАКА (Дардур) Любовь Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Дардур Николай Михайлович

Мать: Дардур Андилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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