Чорабай (Дардур) Сара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорабай (Дардур) Сара Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дардур Николай Михайлович

Мать: Дардур Андилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорабай Николай Иванович

Отец ребёнка: Чорабай Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорабай Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чорабай Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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