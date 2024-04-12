Чорабай (Дардур) Сара Николаевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чорабай Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чорабай Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чорабай Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно