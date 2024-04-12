Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Дардур) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1899
Дата смерти04.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Крещение
20.11.1899
ГАДО,Ф - 426-1-8, Николаевская церковь с.Новая Каракуба , м/к-1899г.лист-130,зап-71 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Дмитрий Митрофанович Тышлек и дочь его Ирина Тышлек
Рождение ребёнка
?.10.1922
Дочь: Коржеминская Полина Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
20.09.1924
Сын: Фонотов Баркэт Иван Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Окунева Сара Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
10.09.1928
Рождение ребёнка
03.01.1931
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин
Рождение ребёнка
26.08.1938
Смерть
04.11.1985
Похороны
Неизвестно