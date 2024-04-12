Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Дардур) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Дардур) Мария Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.11.1899

Дата смерти

04.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Крещение
20.11.1899
ГАДО,Ф - 426-1-8, Николаевская церковь с.Новая Каракуба , м/к-1899г.лист-130,зап-71 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Дмитрий Митрофанович Тышлек и дочь его Ирина Тышлек
Рождение ребёнка
?.10.1922

Дочь: Коржеминская Полина Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Бракосочетание
До 1922

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Фонотов Баркэт Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Окунева Сара Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
10.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
03.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
26.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Смерть
04.11.1985
Похороны
Неизвестно
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