Коржеминская (Фонотова) Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржеминская (Фонотова) Полина Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

?.10.1922

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1922

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коржеминский Александр Александрович

Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коржеминский Александр Александрович

Смерть
1997
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