Коржеминская (Фонотова) Полина Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.10.1922
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1922
Рождение ребёнка
03.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коржеминский Александр Александрович
Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коржеминский Александр Александрович
Смерть
1997