Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Михаил Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Михаил Косьмин

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.10.1895

Дата смерти

11.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
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1936 г.р.

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1895

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Крещение
09.10.1896
ГАДО,Ф - 426-1-7, Николаевская церковь с.Новая Каракуба , м/к-1896г.лист-134,зап-70 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Иван Ильич Будур и дочь его Домникия Будур
Рождение ребёнка
?.10.1922

Дочь: Коржеминская Полина Михайловна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Бракосочетание
До 1922

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Фонотов Баркэт Иван Михайлович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Окунева Сара Михайловна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Смерть
11.08.1938
Причина смерти: Кровоизлеяния мозга
Рождение ребёнка
26.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Похороны
Неизвестно
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