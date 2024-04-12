Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Михаил Косьмин
Место рождения
Дата рождения08.10.1895
Дата смерти11.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1895
Крещение
09.10.1896
ГАДО,Ф - 426-1-7, Николаевская церковь с.Новая Каракуба , м/к-1896г.лист-134,зап-70 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Иван Ильич Будур и дочь его Домникия Будур
Рождение ребёнка
?.10.1922
Дочь: Коржеминская Полина Михайловна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
20.09.1924
Сын: Фонотов Баркэт Иван Михайлович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Окунева Сара Михайловна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1928
Рождение ребёнка
03.01.1931
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Смерть
11.08.1938
Причина смерти: Кровоизлеяния мозга
Рождение ребёнка
26.08.1938
Похороны
Неизвестно