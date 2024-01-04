Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Косьма Евфимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Бизбиз Кириакия Косьмина
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Косьмин
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна
Дочь: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Сын: Фонотов/баркэт Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Дочь: София Косьмина
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Дочь: Анастасия Косьмина
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Сын: Фонотов Баркэт Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Косьмин
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна
Дочь: Елена Косьмина
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна