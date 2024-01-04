Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Косьма Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Косьма Евфимович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Жена

Около 1863 г.р.
Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Бизбиз Кириакия Косьмина

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна

Бракосочетание
До 1886

Жена: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Николаевская церковь м/к 1891г. лист-117,зап-1, ГАДО , Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Фонотов/баркэт Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Евфимий Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
28.11.1899

Дочь: София Косьмина

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анастасия Косьмина

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фонотов Баркэт Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Елена Косьмина

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Косьмин

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Смерть
1931
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