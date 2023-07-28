Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Кичкина) Пелагея Исаакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Кичкина) Пелагея Исаакиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Кичкина Исаакиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Бракосочетание
21.01.1891

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Николаевская церковь м/к 1891г. лист-117,зап-1, ГАДО , Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Фонотов/баркэт Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Евфимий Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
28.11.1899

Дочь: София Косьмина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анастасия Косьмина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фонотов Баркэт Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Елена Косьмина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Смерть
1926