Фонотов/БАРКЭТ Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения13.05.1893
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893
Рождение ребёнка
19.11.1920
Дочь: Бахманова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична
Смерть
1930
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно