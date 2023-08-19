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Фонотов/БАРКЭТ Николай Кузьмич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.05.1893

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Рождение ребёнка
19.11.1920

Дочь: Бахманова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Надежда Саввична

Смерть
1930
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно