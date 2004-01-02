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Фонотов БАРКЭТ/ Василий Михайлович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1936

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Фонотов Баркэт/ Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Людмила Кузьминечна

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Фонотов Баркэт/ Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Людмила Кузьминечна

Смерть
02.01.2004
Похороны
Неизвестно
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