Фонотова БАРКЭТ (Федосова) Людмила Кузьминечна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Федосова Кузьма
Мать: Федосова Мария
Рождение ребёнка
1960
Сын: Фонотов Баркэт/ Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Фонотов Баркэт/ Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович
Смерть
2000
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно