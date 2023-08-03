Фонотова БАРКЭТ (Федосова) Людмила Кузьминечна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова БАРКЭТ (Федосова) Людмила Кузьминечна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Федосова Кузьма

Мать: Федосова Мария

Рождение ребёнка
1960

Сын: Фонотов Баркэт/ Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Фонотов Баркэт/ Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович

Смерть
2000
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
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