Семен Саввич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиМежду 1821 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Савва Кириллович
Мать: Ефросиния Марковна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Конон Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Еремей Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1821 и 1829