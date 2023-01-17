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Семен Саввич

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Между 1821 и 1829

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Савва Кириллович

Мать: Ефросиния Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Конон Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Еремей Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ильинична

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1821 и 1829
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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