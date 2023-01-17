Савва Кириллович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти20.03.1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Кирилл Фаддеевич
Мать: 1-я Фадеева
Бракосочетание
12.05.1737
Жена: Устина Ивановна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1743
Сын: Каллиник Саввич
Мать ребёнка: Ефросиния Марковна
Рождение ребёнка
20.11.1747
Дочь: Матрона Саввична
Мать ребёнка: Ефросиния Марковна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семен Саввич
Мать ребёнка: Ефросиния Марковна
Рождение ребёнка
24.01.1760
Сын: Мартин Саввич
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1761
Дочь: Параскева Саввична
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Марковна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.03.1763
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1763