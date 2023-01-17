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Савва Кириллович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

20.03.1763

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Кирилл Фаддеевич

Мать: 1-я Фадеева

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
12.05.1737

Жена: Устина Ивановна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1743

Сын: Каллиник Саввич

Мать ребёнка: Ефросиния Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
20.11.1747

Дочь: Матрона Саввична

Мать ребёнка: Ефросиния Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семен Саввич

Мать ребёнка: Ефросиния Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
24.01.1760

Сын: Мартин Саввич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
25.10.1761

Дочь: Параскева Саввична

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Марковна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
20.03.1763
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1763
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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