Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.
1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1760

Сын: Мартин Саввич

Отец ребёнка: Савва Кириллович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
25.10.1761

Дочь: Параскева Саввична

Отец ребёнка: Савва Кириллович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Родион Иванович

Отец ребёнка: Иван Козмич

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Козмич

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Иулитта Саввична

Отец ребёнка: Иван Козмич

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Козмич

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ульяна Саввична

Отец ребёнка: Иван Козмич

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Козмич

Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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