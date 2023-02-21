Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1760
Сын: Мартин Саввич
Отец ребёнка: Савва Кириллович
Рождение ребёнка
25.10.1761
Дочь: Параскева Саввична
Отец ребёнка: Савва Кириллович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Родион Иванович
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Иулитта Саввична
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ульяна Саввична
Отец ребёнка: Иван Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно