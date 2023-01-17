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Иван Козмич

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Место рождения

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Козма Иванович

Мать: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Родион Иванович

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Иулитта Саввична

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ульяна Саввична

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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