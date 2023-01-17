Иван Козмич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Козма Иванович
Мать: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Родион Иванович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Иулитта Саввична
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ульяна Саввична
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно